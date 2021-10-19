У США Facebook оштрафували на $14 млн через прийом на роботу іноземців замість місцевих жителів

Новини

Will Francis / Unsplash

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оштрафувало Facebook на $14 млн через порушення правил прийому на роботу іноземців.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Так, Facebook погодилась виплатити штраф у межах домовленості з урядом США після звинувачення в тому, що компанія незаконно резервує прибуткові робочі місця саме для мігрантів.

Виявилося, що компанія сприяла отриманню «зелених карт» для іноземців замість того, щоб пропонувати вакансії фахівцям зі США.

Тепер компанія виплатить $4,75 млн штрафу та $9,5 млн компенсації жертвам таких порушень.