У водах Антарктики знайшли хімікати, ртуть та нікотин. Науковці занепокоєні глобальним забрудненням океану

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Фахівці Національного антарктичного наукового центру оприлюднили результати дослідження факторів забруднення флори та фауни Антарктики, яка є найменш населеним та найчистішим регіоном на планеті.

Дослідники встановили, що хімічні забруднювальні речовини антропогенного походження (викликаного діяльністю людини) вже потрапили навіть у води Антарктики.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що вміст накопичених забрудників змінюється залежно від місця організму в харчовому ланцюжку, адже під час поїдання забрудненої жертви хижак акумулює забрудники з її тканин.

Тому аналізи на вміст забруднювальних речовин проводилися в пробах морських істот різних трофічних рівнів: водоростей – макрофітів, морських зірок, морських їжаків, риб, тюленів-крабоїдів та пінгвінів. Загалом дослідники відібрали 14 проб.

Які ж забруднювальні речовини знайдені:

ртуть — виявлені токсичні концентрації у більшості проб (8 з 14).

Ртуть є природним важким металом. Джерелами її розповсюдження є вулкани, лісові пожежі та спалення вугілля, торфу тощо в теплоелектростанціях. Наразі рівні ртуті в довкіллі зростають також через видобуток корисних копалин та викиди целюлозно-паперової промисловості. Найімовірніше, в Антарктиду ртуть потрапляє переважно з переносом атмосферних мас і випадає з опадами.

Цей елемент може вбудовуватися в організми морських жителів у формі метилртуті, яка є високотоксичною і може становити загрозу для людини за умови частого споживання морепродуктів.

нові фосфороорганічні вогнетривкі речовини і пластифікатори.

діоксини і пов’язані з ними речовини знайдені у низьких (нешкідливих для здоров’я людини чи природи) концентраціях.

антипірени знайдені у всіх пробах.

Це такі речовини, які додаються до певних промислових товарів, щоб знизити ризик їхнього спалахування (просочування шин, пластикові контейнери для телевізорів та екранів комп’ютерів тощо).

33 забрудники особливого занепокоєння.

Це новий тип забруднювальних речовин, які можуть мати негативні наслідки для довкілля чи здоров’я людини, але поки що не регулюються жодним законодавством.

Загалом рівень забруднення проб з Антарктики є нижчим, ніж в Європейських морях, оскільки на крижаному континенті немає постійного населення та промисловості.

«Але тривожним є сам факт їхньої наявності в такому віддаленому від людської діяльності регіоні. Якщо перелічені вище речовини знайдені навіть у Антарктиці, це значить, що вони поширюються без обмежень по всій планеті та становлять загрозу для всіх без винятку екосистем», — наголошують науковці.

Отримані в майже безлюдній Антарктиді дані є вагомим аргументом на користь спільних глобальних дій для виведення з виробництва чи заміни виявлених стійких біоаккумулюючих хімічних речовин на більш «екологічні» альтернативи.