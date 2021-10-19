На вимогу президента Рада збереться на позачергове засідання. Спікер підписав розпорядження

Новини

Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження № 349 про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба Ради.

У тексті документа йдеться, що вимогу зібрати нардепів подав сам президент. На засіданні Раді пропонують розглянути 14 законопроєктів.

Напередодні Володимир Зеленський дав інтервʼю ведучому програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, де заявив, що цього тижня Рада має розглянути законопроєкти, що стосуються антикорупційної та судової реформ. Двічі він завуальовано зазначив, що саме колишній спікер Ради Дмитро Разумков стримував голосування за ці законопроєкти.

Так, вже 19 жовтня на засіданні Рада змінила статус Національного антикорупційного бюро, привівши закон про НАБУ у відповідність до Конституції. Тепер президент очікує від парламенту перезавантаження Конституційного суду України. Утім, поки що ця ініціатива не включена до порядку денного конкретно цього позачергового засідання.