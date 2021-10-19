Арахамія: Голова Мінекології Абрамовський подав заяву про відставку

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив журналістам, що міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я бачив, що він [Абрамовський] написав заяву. Я заходив якраз до голови [Верховної Ради], і він виходив. Так збіглися обставини, що я бачив, що він виходив, і він писав заяву. Це я бачив на власні очі. Яким далі чином вона буде просуватися, ну, я думаю, за процедурою просто», — сказав Арахамія, додавши, що Абрамовський написав заяву за власним бажанням.

За даними «Бабеля», серед кандидатів на заміну Абрамовського — голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, колишній голова Державної екологічної інспекції та екснардеп Єгор Фірсов, депутат від «Слуги народу» Андрій Жупанин і Руслан Стрілець — заступник Абрамовського.

Раніше нардеп від «Слуги народу» Євгенія Кравчук заявила, що Рада може розглянути відставку міністра екології Абрамовського 21 жовтня.