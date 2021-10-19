Нардеп Кравчук: Рада може розглянути відставку міністра екології Абрамовського 21 жовтня

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Роман Абрамовський / Facebook

Верховна Рада може відправити у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського в четвер, 21 жовтня, якщо його заява надійде до парламенту у вівторок.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми вчора обговорювали, дійсно, цього тижня може бути проголосована відставка Абрамовського, міністра екології. У пʼятницю була досить негативна оцінка діяльності Міністерства екології з боку членів РНБО. Я допускаю, що якщо ця заява офіційно надійде у Верховну Раду сьогодні, то в четвер ми зможемо за процедурою проголосувати його відставку у Верховній Раді. Але потрібно, щоб вона сьогодні надійшла, бо завтра має бути комітет», — зазначила нардеп від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

Вона додала, що у фракції ще не обговорювали кандидатів на цю посаду, але зауважила, що серед них можуть бути члени фракції «Слуга народу».