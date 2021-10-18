В Ізраїлі фотограф зібрав 200 оголених людей біля Мертвого моря, аби привернути увагу до його проблеми

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Amir Levy / Stringer / Getty Images

Американський фотохудожник Спенсер Тунік, відомий груповими знімками оголеної натури, зібрав в Ізраїлі біля Мертвого моря дві сотні оголених людей. Мета — втретє показати, як воно висихає.

Про це повідомляє The Guardian.

Тунік вирішив покрити моделей білою фарбою, щоб нагадати біблійну історію про дружину Лота, яка, як кажуть, перетворилася на соляний стовп.

«Для мене тіло уособлює красу, життя і любов», — сказав Тунік.

Amir Levy / Stringer / Getty Images

Міністерство туризму Ізраїлю оплатило витрати Туніка на літак, а місто Арад, розташоване біля моря, оплатило інші витрати. Мер міста зазначив, що сподівається, що зйомка приверне більше відвідувачів і допоможе зібрати кошти для нового музею Мертвого моря. Однак деякі консервативні лідери в Ізраїлі виступили проти проєкту Туніка: один депутат зажадав, щоб Міністерство туризму припинило спонсорувати «захід масової гидоти».

Десять років тому фотохудожник зобразив понад тисячу оголених моделей на березі Мертвого моря, яке відступає приблизно на метр на рік. Через пʼять років він повернувся, і там, де була вода під час першої зйомки, її вже не було, залишився тільки пісок.

Мертве море розташоване на території відразу двох держав – Ізраїлю та Йорданії, рівень води у ньому падає на понад метр за рік, а площа від 1960-х років скоротилася приблизно на третину. Хоч рівень води значною мірою підтримується притоками з Галілейського моря і річки Йордан на півночі, однак в останні десятиліття цей потік скоротився до тонкої цівки. Крім цього, сільське господарство і промисловий видобуток корисних копалин видаляють більше води, ніж можна поповнити природним шляхом.