Влада Білорусі вислала посла Франції з країни
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Посол Франції у Мінську Ніколя де Лакост залишив Білорусь на вимогу влади.
Як повідомляє AFP, Міністерство закордонних справ Білорусі вимагало від посла залишити країну до 18 жовтня, що він і зробив.
Де Лакост перед відʼїздом попрощався із працівниками посольства і записав відеозвернення до народу Білорусі, яке обіцяють опублікувати на сайті посольства.
Французька сторона поки не пояснила причини рішення Мінська, але ЗМІ пишуть, що Ніколя де Лакост ніколи не зустрічався з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком і не вручив йому вірчі грамоти. Також він відкрито критикував режим Лукашенка за порушення прав людини.
Це ж підтвердив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.
- Ніколя де Лакост став послом в Білорусі в 2020 році, але так і не зустрічався з Олександром Лукашенко. Франція, як і інші країни ЄС, не визнає владу Лукашенка легітимною.