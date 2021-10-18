Влада Білорусі вислала посла Франції з країни

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Посол Франції у Мінську Ніколя де Лакост залишив Білорусь на вимогу влади.

Як повідомляє AFP, Міністерство закордонних справ Білорусі вимагало від посла залишити країну до 18 жовтня, що він і зробив.

Де Лакост перед відʼїздом попрощався із працівниками посольства і записав відеозвернення до народу Білорусі, яке обіцяють опублікувати на сайті посольства.

Французька сторона поки не пояснила причини рішення Мінська, але ЗМІ пишуть, що Ніколя де Лакост ніколи не зустрічався з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком і не вручив йому вірчі грамоти. Також він відкрито критикував режим Лукашенка за порушення прав людини.

Це ж підтвердив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.