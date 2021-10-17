ЗМІ: Microsoft розроблюватиме власний процесор

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Компанія Microsoft почне працювати над своїм власним процесором.

Про це повідомляє Gizchina.

Такого висновку видання дійшло на підставі оновленого списку вакансій компанії, в якому зʼявилася посада головного архітектора SoC у підрозділі, що займається розробкою смартфонів, планшетів і ноутбуків Surface.

«Ви захоплені створенням крутих гаджетів і технологій? Команда Surface проливає світло на досвід Microsoft із пристроями наступного покоління. Наша стратегія полягає в тому, щоб поєднувати продуктивність і мобільність з пристроями, які створюють новий досвід, допомагаючи людям та організаціям розкрити свій творчий потенціал і виявити творчий підхід», — йдеться в оголошенні.

У ньому також згадується, що підрозділ архітектури SoC загалом відповідає за визначення характеристик і можливостей SoC, які будуть використовуватися в сімействі Surface. Однак офіційної інформації про плани Microsoft щодо розробки власного процесора не було.

Видання вважає, що розробка власного процесора може стати великим кроком для Microsoft. Як приклад Gizchina наводить компанію Apple, яка досягла надзвичайного успіху з власними процесорами в iPhone, iPad і Macbook.