Monobank закриває карти в польських злотих

Новини

Monobank з 13 грудня цього року закриває усі карти в польських злотих.

Про це йдеться у розсилці сервісу про чергове оновлення умов послуг і тарифів.

До 13 грудня користувачі можуть перевести всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу гривневу картку. Після зазначеної дати всі карти в злотих будуть закриті, а залишки коштів автоматично переведуться на кредитні карти за поточним курсом. Після цього картки в злотих стануть неактивними.

Конкретну причину такого рішення в monobank не назвали.

Ще одна зміна повʼязана із умовами отримання винагороди за запрошення фізособи підприємця за реферальною програмою — тепер, щоб запрошення вважалося успішним, ФОПу не потрібно поповнювати рахунок на 5 000 грн.