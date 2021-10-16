Можна без досвіду. Букінгемський палац шукає прибиральника за $31 тисячу на рік
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Samir Hussein / WireImage
Офіційна лондонська резиденція британських монархів, Букінгемський палац шукає нового прибиральника за $31 тисячу на рік.
Про це йдеться на сайті палацу.
Робота з понеділка по неділю оплачується по $15 на годину. Якщо робочий день неповний (20 годин на тиждень), то річна зарплата становитиме $15 500. Якщо повний (а це 40 годин на тиждень), то $31 тисячу. В обох випадках працювати треба 7 днів на тиждень.
Досвід прибирання не обовʼязковий. Від кандидатів очікують, що королівська резиденція буде «в кращому вигляді».
«Приєднуючись до нашої професійної команди на наших об'єктах в Лондоні, ви будете утримувати, чистити і доглядати за широким спектром інтер'єрів і предметів», — відзначили у палаці.
Тим, хто претендує на роботу, також потрібно вміти «уважно ставитись до деталей».
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