В Австралії у вантажі із керамічною плиткою виявили рекордну кількість героїну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Australian Federal Police
Австралійська поліція арештувала найбільшу для країни партію героїну — 450 кг на суму близько $104 мільйони. Про це Австралійська федеральна поліція повідомила у суботу, 16 жовтня.
29 вересня у порту Мельбурна (найбільшому порту країни) виявили 1 290 упаковок героїну з унікальним червоним маркуванням у контейнерах з керамічною плиткою. У цій справі вже заарештували малазійця, йому загрожує довічне увʼязнення. Чоловік перебуває під вартою і повинен постати перед судом в січні 2022 року.
Перевірка речовини в упаковках показала, що це був героїн. Вантаж відправився з Малайзії і прямував в компанію, яка розташована у Мельбурні.
Як повідомляє BBC, у 2019 році австралійська влада вилучила величезну партію метамфетаміну вартістю близько $840 мільйонів. Речовину заховали всередині стереодинаміків в порту Мельбурна. В ході рейду також виявили близько 37 кг героїну.
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