Поліція Лондону визнала терактом вбивство депутата парламенту

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У Великій Британії поліція визнала терористичним актом вбивство депутата парламенту Девіда Емесса під час зустрічі із громадянами у церкві міста Лі-он-Сі.

Про це йдеться у заяві міської поліції Лондону від суботи, 16 жовтня.

Попереднє розслідування виявило потенційну мотивацію — вона повʼязана з ісламістським екстремізмом. Підозрюваний у вбивстві — 25-річний хлопець, слідство триває. Наразі офіцери проводять обшуки за двома адресами у Лондоні.

У суботу премʼєр-міністр Борис Джонсон і лідер опозиційної лейбористської партії сер Кір Стармер поклали квіти до місця вбивства Емесса. Міністр внутрішніх справ Пріті Пател дала розпорядження поліції негайно перевірити безпеку депутатів. Вона, однак, відкинула пропозиції припинити очні зустрічі законодавців з виборцями.

Зазначимо, що 15 жовтня у місті Лі-он-Сі Девід Емесс проводив зустріч із громадянами у церкві. Під час цього його декілька разів ножем поранив 25-річний хлопець. Депутата намагались врятувати на місці, однак не вдалось. Йому було 69 років, залишилась дружина та пʼятеро дітей.