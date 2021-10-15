РНБО запровадила санкції проти російської мережі супермаркетів Mere

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molbuk.ua

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти російської мережі супермаркетів Mere.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Вона після сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки і оборони не має права працювати», — зазначив він.

За словами Данілова, наразі компанія Mere працює лише в одному українському місті — Білій Церкві. Але відтепер не матиме права здійснювати будь-яку діяльність в Україні.

У червні російська мережа супермаркетів Mere заявила про плани розпочати активну роботу в Україні та відкрити до кінця року 40 магазинів. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов запевняв, що це фейк, але супермаркети запрацювали у Дніпропетровській та Київській областях. Тоді Данілов заявив, що працювати ця мережа в Україні не буде.