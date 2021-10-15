The Insider: Діти очільника ГРУ Росії володіють елітною нерухомістю. Її придбали через рік після призначення батька

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Діти очільника Генерального розвідувального управління Росії Ігоря Костюкова володіють елітною нерухомістю, дизайнерськими речами та ювелірними прикрасами. Усе це у них з’явилося після призначення батька, а за власні кошти придбати все це вони не могли.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів The Insider.

Видання зазначає, що з публічного реєстру видалені дані про права на земельні ділянки та будинки. Сам Костюков перебуває під санкціями Заходу за втручання у вибори в США, кібератаки на Бундестаг та отруєння ексшпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.

На посаду очільника ГРУ РФ Костюков був призначений наприкінці 2018 року. А вже через рік, у листопаді 2019 року, донька Костюкова Альона Соломонова придбала земельну ділянку в російському котеджному містечку. Але у реєстрі власником землі вказана «Російська Федерація».

Сусідню ділянку придбав її рідний брат — Олег Костюков. Власником його ділянки у реєстрі теж вказана «Російська Федерація». Інші сусідні ділянки записані аналогічно. За даними супутникових знімків після придбання всієї цієї землі на території почали будівництво будинку.

Журналісти оцінюють вартість цієї землі в 170 мільйонів рублів (2,3 мільйона доларів). Також діти очільника ГРУ мають елітні автівки: Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC та Mercedes-Benz C 200. Сумарно вони коштують близько 30 мільйонів рублів (421 тисяча доларів).

Власних грошей у дітей Костюкова на придбання всього цього не було. Олег Костюков працює у МЗС Росії і його річний дохід становить близько 1,5 млн рублів. Річний дохід у доньки глави ГРУ Росії — приблизно 2,2 мільйона рублів.

Донька Костюкова не відмовляє собі і в елементах розкоші. Одного разу в неї вкрали кольє з діамантом за 2 мільйони рублів (28 тисяч доларів). Також журналісти знайшли її оголошення на Avito , в яких вона, наприклад, продавала «оригінальний годинник» Chanel за 175 тисяч рублів (2,5 тисячі доларів).