Росія почала перепис населення у Криму. МЗС України просить не визнавати результати

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Брессонова Ані / УНІАН

У Росії стартував перепис населення, зокрема в окупованих Криму і Севастополі. Міністерство закордонних справ України через це виступило з протестом.

МЗС в своєму зверненні просить міжнародних партнерів не визнавати результати перепису.

Україна засуджує проведення перепису у Криму, оскільки такі дії спрямовані проти державного суверенітету і є черговою спробою РФ легітимізувати окупацію півострова.

«Основою для оцінки ситуації у Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій [...] і правозахисних неурядових організацій. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати та не використовувати його результати», — сказано у зверненні МЗС.