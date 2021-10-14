Китай вивів на орбіту перший супутник для спостереження за Сонцем
- Автор:
- Олег Панфілович
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Xdomo Fab / Flickr
Китай успішно запустив з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі країни свій перший супутник для дослідження сонячної енергії.
Про це пише агентство Сіньхуа.
Супутник запустили за допомогою ракети-носія «Чанчжен-2D». Він успішно вийшов на задану орбіту. На борту цієї ж ракети-носія в космічний простір відправили 10 малих супутників, включаючи експериментальний супутник для визначення щільності атмосфери на орбіті та експериментальний супутник — ланка супутникового угруповання для комерційного метеорологічного зондування.
- У липні Китайське національне космічне управління вивело на орбіту групу супутників дистанційного зондування.
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