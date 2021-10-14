Китай вивів на орбіту перший супутник для спостереження за Сонцем

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Xdomo Fab / Flickr

Китай успішно запустив з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі країни свій перший супутник для дослідження сонячної енергії.

Про це пише агентство Сіньхуа.

Супутник запустили за допомогою ракети-носія «Чанчжен-2D». Він успішно вийшов на задану орбіту. На борту цієї ж ракети-носія в космічний простір відправили 10 малих супутників, включаючи експериментальний супутник для визначення щільності атмосфери на орбіті та експериментальний супутник — ланка супутникового угруповання для комерційного метеорологічного зондування.