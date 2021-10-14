МОЗ: Уряд розглядає можливість продовжити осінні канікули до місяця

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Кабінет міністрів розглядає можливість продовжити осінні канікули у школах до трьох чи чотирьох тижнів через ситуацію з захворюваністю на COVID-19.

Про це у інтервʼю «Українському радіо» повідомив міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«У закладах освіти канікули мали розпочатися із 25 жовтня. Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вже рекомендувала перенести осінні канікули на тиждень раніше, оскільки сумарний внесок школярів і педагогів в епідемічний процес – близько 10-15%. За рахунок такого рішення намагаються зменшити навантаження на систему охорони здоров’я в тих областях, де є понаднормове навантаження на лікарні», – заявив Кузін.

Щодо захворюваності дітей, то за словами головного санлікаря, ситуація сильно відрізняється від області до області. Кузін зазначив, що на стаціонарному лікуванні перебувають 607 дітей. Крім того, головний санлікар звернув увагу, що велика кількість класів закриваються після виявлення випадків захворювання на коронавірус або у дитини, або у вчителя. У такому випадку весь клас вважається контактним і проходить умовний карантин у межах одного інкубаційного періоду.