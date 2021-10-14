Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим посмертно
- Автор:
- Олег Панфілович
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовослужбовцям.
Про це йдеться у відповідних указах.
Полковнику Миколі Верхогляду звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових та спеціальних завдань, вірність військовій присязі». Солдату Рустаму Хамраєву — «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».
Хамраєв був військовослужбовцем 24 батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил. Згідно з даними з відкритих джерел, він загинув 17 червня 2014 року під час бою в селищі Металіст під Луганськом. Його загін отримав наказ звільнити селище від бойовиків, дорогою бійці потрапили у засідку. Хамраєв загинув, прикриваючи бійців свого підрозділу й самотужки утримуючи позицію.
Микола Верхогляд — український офіцер, командувач українського миротворчого контингенту в мусульманському анклаві Жепа під час війні у Боснії. Верхогляд найбільш відомий тим, що під час наступу армії Республіки Сербської забезпечив евакуацію мирного населення Жепи. Як пише Укрінформ, Верхогляд помер 30 травня від тяжкої форми COVID-19.
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