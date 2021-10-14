У Сєвєродонецьку вперше за 30 років провели військовий парад із технікою

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Луганська обласна державна адміністрація

У Сєвєродонецьку вперше від здобуття Україною незалежності відбувся військовий парад. Урочистості провели з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Відкрила парад 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Також участь у заході взяли 79 окрема десантно-штурмова бригада, 24 окрема механізована бригада імені короля Данила, 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, зведений підрозділ 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 1 окрема танкова Сіверська бригада Сухопутних військ ЗСУ, зведений розрахунок жінок-військовослужбовців оперативно-тактичного угруповання «Північ», 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта, 38 зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ ЗСУ, 12 окремий полк підтримки, стрілецький батальйон із конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони громадського порядку 15 Слов’янського полку Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Окрім цього, промарширували Гвардійським проспектом зведений підрозділ поліцейських ГУ Нацполіції в Луганській області, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій області, ветерани та добровольці, а також кінологічні підрозділи.

Також під час параду показали санітарні автівки Toyota Land Cruiser, легковий бронеавтомобіль Богдан-2351, броньовані автомобілі «Новатор» із протитанковими ракетними комплексами «Стугна-П», бронетранспортери БТР-80, бойову колісну плавну машину бронетранспортер БТР-70, броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2, бойовий броньований автомобіль КрАЗ «Кугуар», спеціальний броньований автомобіль «Варта», пожежні автоцистерни, аварійно-рятувальні автомобілі тощо.