День захисників і захисниць України: центр Києва перекриють і можуть змінити маршрути громадського транспорту
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
У Києві в четвер, 14 жовтня, до Дня захисників і захисниць України проведуть ходу. У зв’язку з цим будуть перекриті вулиці та змінені маршрути громадського транспорту.
Як повідомили в МВС України, з 13:30 до 18:30 буде перекрито рух автотранспорту на:
- вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
- ділянках прилеглих вулиць.
Окрім цього, з 13:00 до завершення заходів можливе тимчасове обмеження руху тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 і автобусів №№ 24, 114, 118.
Зокрема, у разі заборони руху транспорту, тролейбуси курсуватимуть за маршрутом:
- до бульвару Тараса Шевченка за чинними маршрутами, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка, далі за своїми маршрутами.
Водночас автобуси №№ 24, 114 прямуватимуть за маршрутами до вул. Хрещатик, далі: вул. Михайлівська — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал «Центральний» — вул. Симона Петлюри — б-р. Тараса Шевченка ‡ вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська, далі за своїми маршрутами.
А автобус № 118 змінить свій маршрут від вулиці Басейної: вул. Еспланадна — вул. Саксаганського (у зворотному напрямку — вул. Жилянська — вул. Шота Руставелі) — просп. Перемоги, далі за чинним маршрутом.