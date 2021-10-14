День захисників і захисниць України: центр Києва перекриють і можуть змінити маршрути громадського транспорту

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У Києві в четвер, 14 жовтня, до Дня захисників і захисниць України проведуть ходу. У зв’язку з цим будуть перекриті вулиці та змінені маршрути громадського транспорту.

Як повідомили в МВС України, з 13:30 до 18:30 буде перекрито рух автотранспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);

вулиці Михайлівській;

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянках прилеглих вулиць.

Окрім цього, з 13:00 до завершення заходів можливе тимчасове обмеження руху тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 і автобусів №№ 24, 114, 118.

Зокрема, у разі заборони руху транспорту, тролейбуси курсуватимуть за маршрутом:

до бульвару Тараса Шевченка за чинними маршрутами, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка, далі за своїми маршрутами.

Водночас автобуси №№ 24, 114 прямуватимуть за маршрутами до вул. Хрещатик, далі: вул. Михайлівська — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал «Центральний» — вул. Симона Петлюри — б-р. Тараса Шевченка ‡ вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська, далі за своїми маршрутами.

А автобус № 118 змінить свій маршрут від вулиці Басейної: вул. Еспланадна — вул. Саксаганського (у зворотному напрямку — вул. Жилянська — вул. Шота Руставелі) — просп. Перемоги, далі за чинним маршрутом.