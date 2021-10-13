Помер Віктор Брюханов — перший директор Чорнобильської АЕС

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У середу, 13 жовтня, на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Про це ЧАЕС повідомила у Facebook.

Дирекцію Чорнобильської АЕС на чолі з Віктором Брюхановим створили у 1970 році. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року. 29 липня 1988 року його разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засудили на 10 років позбавлення волі, однак через 5 років достроково звільнили.

26 квітня 2021 року СБУ опублікувала секретні документи про аварію на Чорнобильській АЕС. Зокрема, ідеться про найпершу доповідь про вибух, яку підготував Брюханов.

Про Брюханова згадували в серіалі «Чорнобиль» від HBO. Там його роль зіграв англійський актор Кон О’Ніл.