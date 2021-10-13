Серіал «Гра в кальмара» офіційно став найпопулярнішим на Netflix
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» офіційно став найпопулярнішим на Netflix — його подивилися на 111 мільйонах акаунтів у більш ніж 80 країнах.
Про це Netflix повідомив у своєму Twitter.
Таких показників серіал досягнув за 27 днів, з моменту релізу 17 вересня. У попереднього лідера, мелодрами «Бріджертони», показник за місяць — 82 млн «переглядів». У Netflix зізнаються, що не очікували такого успіху.
Популярність «Гри в кальмара» продовжує зростати. Поки невідомо, чи буде другий сезон, але кінець серіалу дає можливість авторам продовжити його.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» — це трилер на виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі, де групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор з шансом виграти величезну суму грошей — але якщо програєте, то гинете.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази).