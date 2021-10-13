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Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» офіційно став найпопулярнішим на Netflix — його подивилися на 111 мільйонах акаунтів у більш ніж 80 країнах.

Про це Netflix повідомив у своєму Twitter.

Таких показників серіал досягнув за 27 днів, з моменту релізу 17 вересня. У попереднього лідера, мелодрами «Бріджертони», показник за місяць — 82 млн «переглядів». У Netflix зізнаються, що не очікували такого успіху.

Популярність «Гри в кальмара» продовжує зростати. Поки невідомо, чи буде другий сезон, але кінець серіалу дає можливість авторам продовжити його.