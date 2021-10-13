Ляшко: Міносвіти рекомендували почати канікули на тиждень раніше
- Автор:
- Олег Панфілович
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Max Klingensmith / Flickr
Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує Міністерству освіти і науки перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.
Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави», — вважає міністр.
При цьому Ляшко додав, що наразі не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.
«Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення», — наголосив міністр охорони здоров’я, який додав, що «зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до зниження захворюваності як мінімум на 15% уже через 5 днів після ухвалення цього рішення».
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