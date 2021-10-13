У Білорусі проти опозиціонерів Тихановської і Латушка порушили ще одну справу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Страна Для Жизни
Слідчий комітет Білорусі порушив ще одну кримінальну справу проти опозиціонерів Світлани Тихановської і Павла Латушка.
Як повідомляє «Белсат», справу відкрито за ст. 382 КК «Присвоєння звання або повноважень посадової особи», за що загрожує до 2 років позбавлення волі.
«Обвинувачені Тихановська і Латушко за погодженням з іншими учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади, відомства і представництва Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії, вони вступили в переговори з представниками іноземних держав», — заявив представник СК Сергій Кабаковіч.
- Раніше Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську і ще 17 громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. У список потрапив і Латушко.
- Тихановська і Латушко зараз переховуються від влади Білорусі в Литві.