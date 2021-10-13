У Білорусі проти опозиціонерів Тихановської і Латушка порушили ще одну справу

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Слідчий комітет Білорусі порушив ще одну кримінальну справу проти опозиціонерів Світлани Тихановської і Павла Латушка.

Як повідомляє «Белсат», справу відкрито за ст. 382 КК «Присвоєння звання або повноважень посадової особи», за що загрожує до 2 років позбавлення волі.

«Обвинувачені Тихановська і Латушко за погодженням з іншими учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади, відомства і представництва Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії, вони вступили в переговори з представниками іноземних держав», — заявив представник СК Сергій Кабаковіч.