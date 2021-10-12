Литва виплатить пенсіонерам у віці 75 років і старше по €100 за вакцинацію від коронавірусу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Markus Spiske / Unsplash
Парламент Литви у вівторок, 12 жовтня, ухвалив закон про надзвичайну терміновість, який дозволить людям старше 75 років отримати до грудня допомогу у розмірі €100 за вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення.
За закон проголосували 68 членів Сейму, проти — 3, утрималися — 7 депутатів.
Закон передбачає одноразову виплату в розмірі €100 для людей старше 75 років, які були вакциновані в період з вересня по грудень і отримали бустерну (третю) дозу вакцини до квітня наступного року.
Одноразова виплата в розмірі €100 буде виплачуватися в грудні і квітні разом з пенсією. Із бюджету на це виділять приблизно €27 мільйонів.