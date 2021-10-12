У Британії на аукціоні за понад $200 тисяч продали древні єгипетські статуї. Їх використовували як прикраси в саду
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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У Великій Британії аукціонний дім Mander Auctioneers продав на торгах за $265 510 пару різьблених камʼяних статуй — це древні єгипетські реліквії, вік яких налічує тисячі років, однак люди про це не знали і використовували їх як садові прикраси.
Про це повідомляє CNN.
Зараз дослідники займаються тим, що намагаються встановити точний вік статуй — їм приблизно 5 тисяч років.
Торги почалися зі $410 та $680, але вже за 15 хвилин чотири учасники торгів по телефону і численні інтернет-покупці підвищили остаточну ціну до $265 510.
CNN пише, що скульптури придбала художня галерея. Артефакти вирішила продати родина з графства Саффолк, з причини переїзду в новий дім. Подружжя придбало статуї 15 років тому на аукціоні, продавець заявляв, що це копії давньоєгипетських реліквій, виготовлені у XVIII столітті. Одна зі статуй була розколота, і попередні власники прикріпили голову до тулуба цементом.
Представники Mander Auctioneers розповіли, що у XVIII столітті під час Гранд-туру англійці подорожували Європою і купували предмети — ймовірно, там і купили ці статуї.
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- США конфіскували релігійні артефакти, які вкрали нацисти з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту. Артефакти спочатку збиралися виставити на торги в Нью-Йорку, але вирішили повернути у країни походження — в Україну, Румунію, Угорщину та Словаччину.