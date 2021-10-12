МВФ погіршив прогноз відновлення української економіки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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«Бабель»
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз відновлення української економіки у 2021 році. Замість 4% зростання ВВП там вважать, що він зросте на 3,5%.
Про це пише Інтерфакс.
Водночас МВФ покращив свій прогноз для України на 2022 рік. Раніше там прогнозували зростання ВВП на 3,4%, а тепер — на 3,6%.
Також погіршили і прогнози щодо інфляції. На думку МВФ, інфляція в Україні в 2021 році становитиме 9,5% (прогнозували 7,9%), а в 2022 році — 7,1% (прогнозували 6,8%).
- У серпні Міністерство економічного розвитку заявило, що в другому кварталі цього року зростання ВВП сягнуло 5,4%.
- Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3 до 3,5%. Прогнозоване зростання ВВП України у 2022 році становитиме 3,5%.
- У березні Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році з 3 до 3,8%. Але він все одно буде нижчим, ніж до кризи, через пандемію.