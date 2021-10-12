Королева Єлизавета II вперше зʼявилась на публіці із ціпком «для комфорту»

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Royal Family / Twitter

Королева Великої Британії 95-річна Єлизавета II вперше зʼявилась на публіці із ціпком, який вона використала «для комфорту». Із ним вона була у вівторок, 11 жовтня, під час візиту на службу подяки з нагоди сторіччя Королівського британського легіону у Вестмінстерському абатстві.

Про це повідомляє Daily Mail.

Королеву супроводжувала її донька принцеса Анна. Єлизавету II рідко бачили на публіці з ціпком: востаннє це було у 2003 та 2004 роках, але тоді це було після операції на коліні.

Журналісти пишуть, що сьогодні вона вперше використала ціпок «для комфорту» — і, хоча не було вказано ніяких конкретних медичних причин, це могло бути через те, що вхід в абатство вимощений бруківкою.

На заході, крім королеви та принцеси, були присутні військові, ветерани та їхні родини. Також були члени благодійної організації, прихильники, співробітники і волонтери, а ще — представники низки громадських і партнерських організацій та уряду.