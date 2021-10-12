Медведчук назвав справу про торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу «сфабрикованою» і заявив, що влада перетнула всі «червоні лінії»

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Синиця Олександр / УНІАН

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук назвав записи СБУ, на яких він домовляється з бойовиками «ДНР» і «ЛНР» про постачання вугілля з Донбасу, сфабрикованими.

Про це він заявив біля будівлі Печерського райсуду Києва, де сьогодні, 12 жовтня, розглядатимуть питання про обрання йому запобіжного заходу.

«За кілька днів було сфабриковано незаконну кримінальну справу, як це було і перший раз... Влада перетнула всі «червоні лінії». Боротьба триватиме... І Генпрокуратура, і СБУ, оскільки саме вона фабрикувала ці записи, добре знають, що жодних записів немає. Вони добре знають, що записи 2014—2015 років, які вони демонструють на своїх брифінгах, ніколи не будуть допустимими доказами, тому що це монтаж — я це стверджую», — сказав він.

Також Медведчук звинуватив нинішнє керівництво держави в намаганні «узурпувати владу» та «встановити диктатуру у країні».

«Органи слідства добре знають, що я з паном [Сергієм] Кузярою не знайомий, не зустрічався ніколи, не розмовляв... Таких розмов і таких записів насправді не існує. Немає оригіналів, немає оригінальних записувальних пристроїв. Це все справжня туфта і результат фальсифікації», — додав нардеп.

Водночас Медведчук запевнив, що він готовий до того, що суд відправить його в СІЗО, і взяв із собою речі.