СБУ затримала експосадовця ДСНС, який продавав зброю та небезпечні хімікати. У нього знайшли 25 кг ртуті

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Служба безпеки України викрила колишнього керівника підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій на торгівлі зброєю та небезпечними хімікатами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозрюваний діяв у Львівській та Закарпатській областях разом із раніше судимим мешканцем Закарпаття.

Під час обшуків вилучили 25 кілограмів ртуті металічної, 9-мм пістолет «Браунінг» і понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру. Одного з фігурантів затримали при спробі продати чергову партію отруйної речовини, йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одному зі зловмисників повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу.