Зеленський анонсував «промисловий безвіз» з ЄС і посилення санкцій проти РФ

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Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський за підсумками 23-го саміту Україна — Європейський Союз виступив з промовою, зазначивши, що Україна розраховує підписати угоду про промисловий безвіз вже на наступному саміті.

«Починаємо розмову з ЄС про оновлення митних тарифів і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Упевнений, що є рух до дуже важливої для України угоди про промисловий безвіз. Уже на наступному саміті прагнемо підписати цю угоду», — заявив президент України.

Він додав, що на саміті почався діалог щодо європейського зеленого курсу, оскільки Україна готова рухатися в цьому напрямку.

Глава держави наголосив, що Росія, без сумніву, є стороною конфлікту на Донбасі, і це зафіксують у спільній з ЄС заяві.

«У мене вчора була розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході нашої країни. Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на РФ, яка, без сумніву, є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано у спільній заяві», — сказав Зеленський.

Також він додав, що в санкційні списки Європейського Союзу повинні потрапити всі особи, які причетні до організації або брали безпосередню участь у виборах до Держдуми Російської Федерації у Криму та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Президент підкреслив, що потреба посилити санкційний тиск назріла вже давно.