У США компанія Merck подала заявку на схвалення таблеток від COVID-19

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Американська фармакологічна компанія Merck і її партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на схвалення ліків від коронавірусу в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Про це повідомляється на сайті Merck.

Компанія 10 днів тому оголосила про успішну третю стадію клінічних випробувань своїх ліків «Молнупіравір» у вигляді таблеток. Препарат вдвічі скоротив ризик госпіталізації і смерті людей у групі підвищеного ризику, не показавши побічних ефектів. При цьому курс прийому відносно короткий — перші пʼять днів після появи симптомів COVID-19.

Очікується, що Merck отримає схвалення на використання препарату до кінця року. При цьому компанія в рамках декількох контрактів вже запустила виробництво таблеток.