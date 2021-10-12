У США компанія Merck подала заявку на схвалення таблеток від COVID-19
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pixabay
Американська фармакологічна компанія Merck і її партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на схвалення ліків від коронавірусу в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.
Про це повідомляється на сайті Merck.
Компанія 10 днів тому оголосила про успішну третю стадію клінічних випробувань своїх ліків «Молнупіравір» у вигляді таблеток. Препарат вдвічі скоротив ризик госпіталізації і смерті людей у групі підвищеного ризику, не показавши побічних ефектів. При цьому курс прийому відносно короткий — перші пʼять днів після появи симптомів COVID-19.
Очікується, що Merck отримає схвалення на використання препарату до кінця року. При цьому компанія в рамках декількох контрактів вже запустила виробництво таблеток.
- На початку жовтня Merck повідомила результати дослідження — 7,3% пацієнтів з тих, хто отримав її таблетки, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як в групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%.
- Таблетки Merck можуть виявитися ефективним засобом боротьби із пандемією, але вакцинація залишиться на першому місці.