У Сіднеї завершився 100-денний локдаун. Але лише для вакцинованих

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Dan Freeman / Unsplash

У найбільшому австралійському місті Сідней завершився локдаун, який тривав 107 днів. Більшість обмежень скасовані, але лише для вакцинованих.

Про це пише BBC.

Обмеження були зняті після того, як штат Новий Південний Вельс досягнув показника у 70% вакцинованих людей.

Тепер у місті запрацювали кафе та ресторани, а також відкрилися спортзали, бібліотеки й басейни. До перукарень та салонів краси у понеділок вже почали вишикуватися черги.

«Це були важкі 100 днів. Але зусилля, яких люди доклали по всьому штату, щоб пройти вакцинацію, уможливили цей великий день», — заявив премʼєр-міністр штату Домінік Перротті.

Він зазначив, що тепер кількість нових випадків заражень коронавірусом збільшиться, але медична система буде до цього готова.

Обмеження будуть скасовуватися поступово у рамках досягнення 80% та 90% вакцинованого населення. У п’ятницю з локдауну планує вийти столиця Австралії Канберра, а Мельбурн, як очікується, — у кінці жовтня.