Зеленський (а потім Путін) обговорив з Меркель та Макроном підготовку до «нормандського саміту»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Сторони обговорили підготовку до проведення чергового саміту «нормандської четвірки» та зазначили, що очікують від нього «послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі».

Також лідери країн обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті.

Зеленський розповів Макрону та Меркель про ситуацію з обстрілами на Донбасі, а вони відзначили намагання України «врегулювати конфлікт».

Учасники зустрічі наголосили на важливості дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту.

Меркель та Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась одразу після цього. У релізі Кремля йдеться, що три лідери наголосили на «важливості реалізації Мінських домовленостей як безальтернативної основи». Путін продовжив свою лінію про те, що Україна начебто ухиляється від виконання своїх зобов'язань у рамках Мінських угод.

Кремль зазначає, що лідери трьох країн доручили своїм політичним радникам та міністерствам закордонних справ інтенсивніше контактувати і працювати по лінії «нормандської четвірки». Глави МЗС будуть працювати над проведенням зустрічей на своєму рівні. Також вони домовились продовжити вивчати передумови до можливої організації у разі доцільності «нормандського саміту».