Опитування: За в. о. мера Харкова Терехова готові проголосувати понад 50% жителів міста, Добкін на другому місці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Виконувач обов’язків мера Харкова Ігор Терехов може перемогти на виборах міського голови вже у першому турі. За нього готові проголосувати 57,6% жителів міста серед тих, хто визначився і піде на вибори.
Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 2—7 жовтня.
Також Терехов є лідером і за рівнем довіри серед харків’ян. Йому довіряють 53% опитаних, а 37% — не довіряють.
На другому місці екснардеп Михайло Добкін. Він може розраховувати на понад 27% голосів. Усі інші кандидати не набирають і 4% голосів.
Загалом 51% харків’ян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку. Водночас 31% жителів міста мають протилежну думку.
- Вибори мера відбудуться 31 жовтня у звʼязку зі смертю Геннадія Кернеса. На цю посаду претендують 13 кандидатів.