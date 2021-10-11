Опитування: За в. о. мера Харкова Терехова готові проголосувати понад 50% жителів міста, Добкін на другому місці

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Виконувач обов’язків мера Харкова Ігор Терехов може перемогти на виборах міського голови вже у першому турі. За нього готові проголосувати 57,6% жителів міста серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 2—7 жовтня.

Також Терехов є лідером і за рівнем довіри серед харків’ян. Йому довіряють 53% опитаних, а 37% — не довіряють.

На другому місці екснардеп Михайло Добкін. Він може розраховувати на понад 27% голосів. Усі інші кандидати не набирають і 4% голосів.

Загалом 51% харків’ян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку. Водночас 31% жителів міста мають протилежну думку.