ЗМІ: Росія викрала формулу вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca і зробила на її основі свій препарат «Супутник V»

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Sean Gallup / Staff

Російські шпигуни свого часу викрали у Великої Британії формулу вакцини від коронавірусу від Oxford-AstraZeneca та створили на її основі власний препарат під назвою «Супутник V».

Про це пише The Sun з посиланням на власні джерела у британських спецслужбах.

Журналісти зазначають, що цю інформацію вже передали членам уряду Великої Британії. Розвідники впевнені, що російські шпигуни вкрали дуже важливу інформацію про створення вакцини AstraZeneca, і в них з’явилися відповідні підтвердження. Ще в 2020 році британська розвідка зазначала, що впевнена «на понад 95%», що російські хакери зламували системи Великої Британії, США та Канади, щоб отримати дані про розробку вакцини.

«Ми стикаємося з різними загрозами подібного типу, вони більш складні, вони більш масштабні, ніж будь-коли раніше. Завжди є іноземні держави, які хотіли б засягнути чутливу інформацію, включаючи іноді комерційну таємницю», — зазначив міністр з питань безпеки та кордонів Великої Британії Деміан Хайндс.

Вакцини «Супутник V» та AstraZeneca дійсно мають дуже схожий принцип розробки. Обидві вакцини є векторними на основі аденовірусу, але у «Супутнику V» використовується аденовірус людини, а в AstraZeneca — аденовірус шимпанзе. Модифікований аденовірус шимпанзе не може розмножуватися в людському організмі, а тому не спричиняє інфікування. Через це його і використали.

У Кремлі вже відреагували на цю публікації, назвавши видання The Sun «ненауковою газетою».

«Газета The Sun — дуже відома, глибоко ненаукова газета. Так ми і ставимося до цих публікацій», — сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.