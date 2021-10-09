Відбір на ЧС-2022: збірна України переграла Фінляндію з рахунком 2:1

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Збірна України у матчі відбору на чемпіонат світу з футболу обіграла збірну Фінляндії із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі був відкритий на 4 хвилині — забив Андрій Ярмоленко. Другий гол у ворота фінів забив Роман Яремчук — на 34 хвилині.

У другому таймі команди контролювали м'яч майже нарівні, але але фінам так і не вдалося забити у ворота українців. Гол вони не реалізували і у додаткові 6 хвилин.

У групі D Україна посіла друге місце (6 очок), після Франції. Відбірковий турнір Україна завершить двома поєдинками з Боснією і Герцеговиною 12 жовтня (вдома) і 16 листопада (в гостях).