Лідер Китаю заявив про готовність «возз’єднання» з Тайванем. На острові попереджають про можливе вторгнення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Nicolas Asfouri - Pool / Getty Images
Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв провести мирне «возз’єднання» з Тайванем, не згадавши про можливе застосування сили. Останні дні ситуація у Тайванській протоці стала вкрай напруженою через регулярні зальоти китайських літаків у зону ППО Тайваню.
Про це пише Reuters.
Виступаючи у Великому народному залі Пекіну Сі заявив, що у китайського народу є «славні традиції» боротьби з сепаратизмом.
«Сепаратизм за незалежність Тайваню є найбільшою перешкодою на шляху до воззʼєднання батьківщини і найсерйознішою прихованою небезпекою для національного омолодження», — зазначив він.
Сі наголосив, що мирне «возз’єднання» відповідає інтересам тайванського народу, а Китай захищатиме його суверенітет та єдність.
«Ніхто не повинен недооцінювати тверду рішучість, тверду волю та сильну здатність захищати національний суверенітет та територіальну цілісність китайського народу. Історичне завдання повного воззʼєднання Батьківщини має бути виконане, і воно обовʼязково буде виконано», — повідомив він.
- З початку жовтня Військово-повітряні сили Китаю почали масово порушувати зону протиповітряної оборони Тайваню. За сім днів армія направила до берегів Тайваню майже 150 військових літаків.
- У Тайвані прогнозують, що Китай почне вторгнення до 2025 року — небезпека збройного конфлікту в регіоні найвища за останні 40 років.
- 6 жовтня президент США Джо Байден повідомив, що обговорив Тайвань з главою КНР Сі Цзіньпіном. Байден сказав, що обидві сторони продовжують дотримуватися угоди щодо Тайваню. Лідери домовилися про саміт до кінця року.