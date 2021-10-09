Байден підписав закон про держдопомогу постраждалим від «гаванського синдрому»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pool / Pool
Президент США Джо Байден запровадив державну допомогу для постраждалих від «гаванського синдрому». Їх лікуватимуть за рахунок держави.
Про це пише ABC News.
Він зазначив, що його адміністрація мобілізує «всі ресурси» для надання допомоги постраждалим, а також докладе всіх зусиль для розслідування інцидентів та встановлення причин.
«Усунення цих інцидентів — головний пріоритет для моєї адміністрації. Ми використовуємо всі ресурси уряду США, щоб надати першокласну медичну допомогу постраждалим і розібратися в цих інцидентах, в тому числі визначити причину і хто несе відповідальність», — сказав Байден.
Документ передбачає, що ЦРУ та Держдеп США повинні надавати всю необхідну допомогу постраждалим від «гаванського синдрому», а також звітувати перед Конгресом, як тривають виплати постраждалим.
- У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Згодом це отримало назву «гаванський синдром».
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Згодом постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- У липні 2021 року США почали розслідувати можливу атаку Росії на 24 американських дипломатів у Відні. У них теж був «гаванський синдром». Американські спецслужби перевіряють причетність Головного розвідувального управління Росії до атак за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.