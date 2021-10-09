Байден підписав закон про держдопомогу постраждалим від «гаванського синдрому»

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Президент США Джо Байден запровадив державну допомогу для постраждалих від «гаванського синдрому». Їх лікуватимуть за рахунок держави.

Про це пише ABC News.

Він зазначив, що його адміністрація мобілізує «всі ресурси» для надання допомоги постраждалим, а також докладе всіх зусиль для розслідування інцидентів та встановлення причин.

«Усунення цих інцидентів — головний пріоритет для моєї адміністрації. Ми використовуємо всі ресурси уряду США, щоб надати першокласну медичну допомогу постраждалим і розібратися в цих інцидентах, в тому числі визначити причину і хто несе відповідальність», — сказав Байден.

Документ передбачає, що ЦРУ та Держдеп США повинні надавати всю необхідну допомогу постраждалим від «гаванського синдрому», а також звітувати перед Конгресом, як тривають виплати постраждалим.