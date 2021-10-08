Помер один із творців iForum, першопроходець серед українських IT-підприємців Олексій Мась
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Києві помер один із найперших українських IT-підприємців Олексій Мась.
Як повідомив його брат Віктор на своїй сторінці у Facebook, це сталося 6 жовтня. Причиною смерті він назвав хворобу.
Олексію Масю було 47 років.
Зазначимо, Олексій Мась на початку 1999 року (разом із Русланом Дмитраковичем) створив і запустив «Українську банерну мережу», він також був засновником популярного українського файлообмінника Infostore, створив сервіс Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, а також став одним із творців найбільшого українського IT-форуму iForum.
Олексій обіймав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії «Київстар», а в 2019 році запустив проєкт «Крафтові соцмережі».
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