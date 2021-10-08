У Китаї гучну музику бабусь молодь почала віддалено вимикати інфрачервоними пультами

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Жителі китайських міст, яким набрид шум від музики бабусь, які збираються у парках на танці, вигадали спосіб їм протистояти — вони віддалено вимикають девайси інфрачервоними пультами.

Про це повідомляє The Guardian.

По всьому Китаю групи жінок середнього та поважного віку збираються у парках і на спортивних майданчиках, щоб разом потанцювати. Ця традиція виникла у країні в 1960-х під час Культурної революції.

Молодим китайцям часто не подобається, що музика лунає занадто гучно, і вони придумали спосіб вимикати пісні — за допомогою інфрачервоних пультів, що продаються на TaoBao (китайський аналог eBay). Девайс вимикає колонки на відстані 50 метрів. Бабусі думають, що техніка зламалася, і розходяться, пише The Guardian.

Пристрій вартістю $15-40 США нагадує універсальний пульт дистанційного керування і здатний вимкнути більшість динаміків.

Щоб зупинити музику, користувачу необхідно стати неподалік колонки, направити пристрій у напрямку панелі керування й утримувати кнопку протягом 15 секунд.

The Guardian пише, що на вулиці Китаю виходять танцювати до 100 мільйонів людей. Спільне дозвілля дає змогу спілкуватися одиноким літнім жінкам, які живуть самі. Часто вони починають дружити.

Деякі жителі скаржаться, що останнім роками з розвитком технологій ситуація вийшла з-під контролю — групи танцюристів змагаються в гучності між собою та сперечаються з тими, хто робить їм зауваження. Траплялися випадки, коли бабусі виганяли гравців з баскетбольних майданчиків і футбольних полів, щоб потанцювати.