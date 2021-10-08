Офіс генпрокурора підготував Медведчуку нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу

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Марієнко Андрій / УНІАН

Офіс генерального прокурора підготував одному з лідерів ОПзЖ, нардепу Віктору Медведчуку нову підозру. Слідство встановило, що він причетний до торгівлі вугіллям з окупованих територій.

Про це у своєму Facebook написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора достеменно встановили причетність народного депутата України до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України. Період, який охоплюють ці діяння, — кінець 2014 — початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, становлять понад 200 мільйонів гривень», — пояснила вона.

За даними слідства, Медведчук «активно співпрацював» із вищим керівництвом України, вів з ним перемовини та переконував ухвалювати потрібні рішення. Отримавши «зелене світло» від вищого керівництва України, міністерства та держпідприємства уклали контракти з компаніями, реквізити яких були передані ватажкам «Л/ДНР».

«Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, цей народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» і «ДНР» у питаннях безпеки енергетичної системи нашої держави. Дії народного депутата України кваліфіковані прокурорами як державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України)», — підкреслила Венедіктова.

В СБУ додали, що після окупації Донбасу Росія вирішила зірвати поставки вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки. На думку слідства, за посередництва Медведчука відбулася змова з українськими чиновниками, щоб створити штучні перешкоди поставкам вугілля з ПАР. Після цього було запущено незаконну схему поставок вугілля з окупованих територій.

Венедіктова повідомила, що прокуратура клопотатиме про арешт Медведчука під заставу у мільярд гривень.