В Афганістані стався теракт у мечеті: загинули щонайменше 50 людей

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

У п’ятницю, 8 жовтня, смертник скоїв теракт у шиїтській мечеті афганського міста Кундуз. За офіційними даними, жертвами стали щонайменше 50 людей.

Про це повідомляє BBC.

Вибух у мечеті стався під час п’ятничної молитви. Жодне об’єднання поки не взяло на себе відповідальність за атаку. Однак, за повідомленням ЗМІ, за нападом може стояти «Ісламська держава Хорасан» (ISK).

BBC пише, що це угруповання жорстоко протистоїть талібам, які захопили владу в Афганістані, і нещодавно здійснило кілька терактів, переважно на сході країни. Воно також взяло на себе відповідальність за вибух біля міжнародного аеропорту Кабулу 16 серпня 2021 року під час евакуації біженців.