В Афганістані стався теракт у мечеті: загинули щонайменше 50 людей
- Автор:
- Софія Ходєва
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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images
У п’ятницю, 8 жовтня, смертник скоїв теракт у шиїтській мечеті афганського міста Кундуз. За офіційними даними, жертвами стали щонайменше 50 людей.
Про це повідомляє BBC.
Вибух у мечеті стався під час п’ятничної молитви. Жодне об’єднання поки не взяло на себе відповідальність за атаку. Однак, за повідомленням ЗМІ, за нападом може стояти «Ісламська держава Хорасан» (ISK).
BBC пише, що це угруповання жорстоко протистоїть талібам, які захопили владу в Афганістані, і нещодавно здійснило кілька терактів, переважно на сході країни. Воно також взяло на себе відповідальність за вибух біля міжнародного аеропорту Кабулу 16 серпня 2021 року під час евакуації біженців.
- Воєнні дії в Афганістані тривають понад 40 років. У кінці 70-х почалася затяжна політична криза через протистояння комуністів та ісламістів. У 90-х зародився ісламістський рух «Талібан». Угруповання 15 серпня проголосило відновлення влади над Афганістаном — на тлі виведення з країни військ США та НАТО, які перебували там з 2001 року.