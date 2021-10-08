На Київщині викрили схему незаконного видобутку піску — збитки сягнули 342 млн грн

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У Київській області директор підприємства, його заступник та маркшейдер організували схему незаконного видобування корисних копалин.

Така діяльність завдала екосистемі руйнівних наслідків — обвал та розмив берегів річки Десна, і як наслідок суттєва зміна берегової лінії, повідомляють в МВС.

З 2019 року до березня 2021 року зловмисники видобували пісок без належної дозвільної документації. Відтак фігуранти незаконно видобули 407 тис. метрів кубічних піску та завдали державі понад 342 млн грн збитків.

На майно зловмисників, спеціальну техніку та рахунки підприємства наклали арешт.

Обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи скеровано до суду. Обвинуваченим може загрожувати до п’яти років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади.