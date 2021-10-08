Рада відтермінувала розкриття кінцевих бенефіціарів для компаній та ГО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
УНІАН / Кузьмін Олександр
Верховна Рада відтермінувала кінцевий термін розкриття бенефіціарів компаній та громадських організацій. Його перенесли на 1 липня 2022 року.
За відповідне рішення проголосували 342 нардепи.
У комітеті рекомендували парламенту відтермінувати цей процес через те, що багато компаній не встигають зібрати всю необхідну інформацію до завершення дедлайну, а після цього їм загрожуватимуть штрафи.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська запевняв, що у жовтні та листопаді компанії та ГО не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих власників, тому що ті фізично не встигають подати всі документи, а реєстраційна система не має можливості обробити таку кількість інформації.
- У 2019 році Рада ухвалила закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Одним із пунктів цього документу стала вимога для всіх компаній і громадських організацій розкрити бенефіціарних власників.