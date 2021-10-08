Рада відтермінувала розкриття кінцевих бенефіціарів для компаній та ГО

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада відтермінувала кінцевий термін розкриття бенефіціарів компаній та громадських організацій. Його перенесли на 1 липня 2022 року.

За відповідне рішення проголосували 342 нардепи.

У комітеті рекомендували парламенту відтермінувати цей процес через те, що багато компаній не встигають зібрати всю необхідну інформацію до завершення дедлайну, а після цього їм загрожуватимуть штрафи.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська запевняв, що у жовтні та листопаді компанії та ГО не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих власників, тому що ті фізично не встигають подати всі документи, а реєстраційна система не має можливості обробити таку кількість інформації.