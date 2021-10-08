У Стокгольмі вручили Нобелівську премію миру — її отримали журналісти з РФ та Філіппін
- Автор:
- Софія Телішевська
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Нобелівська премія миру за 2021 рік присуджена головному редактору «Нової газети» Дмитру Муратову і американо-філіппінській журналістці Марії Рессі.
Нагороду вручили «за зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та стійкого миру».
«Одночасно вони представляють собою всіх журналістів, які захищають цей ідеал в світі, де демократія і свобода преси стикається з посиленою протидією», - вважають в комітеті.
Там нагадали, що Ресса використовувала свободу висловлювання, щоб показати зловживання владою, застосування насильства та посилення авторитаризму на Філіппінах. Зокрема вона критикувала неоднозначну силову кампанію нинішнього президента Родріго Дутерте проти наркотрафіку, оскільки вона понесла за собою стільки смертей, що стала схожою на війну з власним населенням, вважають в Осло.
Водночас про Дмитра Муратова у комітеті зазначили, що він «десятиліттями захищає свободу слова в Росії і щоразу в усе більш складних обставинах». Він був одним із засновників незалежної «Нової газети» в 1993 році, яка залишається «найбільш незалежною газетою у Росії на сьогодні».
Газета критично описує корупцію, поліцейське насильство, незаконні арешти, підтасовування на виборах і діяльність «фабрики тролів».
Розмір Нобелівської премії у 2020 році збільшили у кожній номінації з 9 до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку це близько 980 тисяч євро).
- 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Переможцями стали дослідники з США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Їм присудили премію за відкриття рецепторів температури і дотику.
- 5 жовтня стали відомі лауреати з фізики. Нагороди удостоїлися Джорджіо Парізі, Клаус Хассельман і Сюкуро Манабе за «новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем».
- 6 жовтня лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст з Німеччини та Девід Макміллан зі США. Нагороду вони отримали за відкриття нових методів синтезу молекул.
- 7 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури 2021 року. Ним став танзанійський письменник Абдулразак Гурна.
- 11 жовтня в Стокгольмі також оголосять рішення про присудження премії в царині економіки.