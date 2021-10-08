У Стокгольмі вручили Нобелівську премію миру — її отримали журналісти з РФ та Філіппін

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Нобелівська премія миру за 2021 рік присуджена головному редактору «Нової газети» Дмитру Муратову і американо-філіппінській журналістці Марії Рессі.

Нагороду вручили «за зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та стійкого миру».

«Одночасно вони представляють собою всіх журналістів, які захищають цей ідеал в світі, де демократія і свобода преси стикається з посиленою протидією», - вважають в комітеті.

Там нагадали, що Ресса використовувала свободу висловлювання, щоб показати зловживання владою, застосування насильства та посилення авторитаризму на Філіппінах. Зокрема вона критикувала неоднозначну силову кампанію нинішнього президента Родріго Дутерте проти наркотрафіку, оскільки вона понесла за собою стільки смертей, що стала схожою на війну з власним населенням, вважають в Осло.

Водночас про Дмитра Муратова у комітеті зазначили, що він «десятиліттями захищає свободу слова в Росії і щоразу в усе більш складних обставинах». Він був одним із засновників незалежної «Нової газети» в 1993 році, яка залишається «найбільш незалежною газетою у Росії на сьогодні».

Газета критично описує корупцію, поліцейське насильство, незаконні арешти, підтасовування на виборах і діяльність «фабрики тролів».

Розмір Нобелівської премії у 2020 році збільшили у кожній номінації з 9 до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку це близько 980 тисяч євро).