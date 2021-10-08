Google присвятив дудл 150-річчю від дня народження українського силача Івана Піддубного

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Google 8 жовтня відзначає 150-річчя з дня народження українського силача, шестиразового чемпіона світу з боротьби Івана Піддубного анімованим дудлом.

«Мало в кого з професійних борців карʼєра триває більше ніж 40 років, і ще менше йдуть непереможеними з кожного турніру, в якому вони брали участь. Сьогоднішній дудл вшановує чемпіона світу, українського борця, який домігся і першого і другого — Івана Піддубного», — зазначили у компанії.

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Іван Піддубний народився 8 жовтня (26 вересня за старим стилем) 1871 року в невеликому селі Красенівка в Полтавській губернії. У 17 років виїхав з дому в пошуках кращого життя і знайшов роботу вантажником у порту Феодосії. Спостерігаючи за матчем з греко-римської боротьби, який організував мандрівний цирк, Піддубний вирішив випробувати свої сили і переміг всіх суперників.

Піддубний приєднався до цирку в 1897 році, що поклало початок його стрімкої карʼєри. До 1906 року він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу. Переможна серія продовжилася, і він виборов загалом шість титулів чемпіона світу, що принесло йому звання «Чемпіон чемпіонів». У віці 55 років він виграв чемпіонат Америки 1926 року.