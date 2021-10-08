Каліфорнія стала першим штатом США, де заборонили знімати презерватив без згоди партнера

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Каліфорнія стала першим штатом США, який заборонив до завершення статевого акту знімати презерватив без згоди партнера. Про це повідомляє The Independent.

Закон підписав губернатор штату Ґевін Ньюсом 7 жовтня. У ньому йдеться, що зняття презерватива під час сексу без попередньої усної згоди партнера є незаконним. Таку практику — «стелсінг» (stealthing) — включили до цивільного кодексу штату і визначили її як насильницькі дії сексуального характеру. Це дозволить жертві подати в суд на «злочинця» про відшкодування шкоди (штрафні санкції). Кримінального покарання за це не передбачено.

Єльський університет провів дослідження, яке показало, що зростає кількість статевих актів, де презерватив знімають без згоди партнера (у більшості випадків — без згоди жінки або чоловіка-гея). Після цього у 2017 році член законодавчих зборів Крістіна Гарсія виступила за ухвалення цього закону, однак тоді вона закликала це криміналізувати. Гарсія стверджувала, що зняття презервативу може заподіяти фізичної і емоційної шкоди жертвам.

За словами експертів, така прихована практика знімати презерватив без згоди партнера рідко переслідувалася за законом, тому що важко довести, що злочинець діяв навмисно, а не випадково.

Відповідний законопроєкт запропонували у штатах Нью-Йорк і Вісконсин, однак там його ще не ухвалили.