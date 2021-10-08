У Києві знайшли мертвим депутата від «Слуги народу» Полякова

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Сьогодні вранці, 8 жовтня, у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова — народного депутата України від партії «Слуга народу».

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Тривають слідчі дії.

Фракція політичної партії «Слуга народу» висловлює співчуття родині та близьким Антона Полякова.

«Сподіваємось, правоохоронні органи проведуть об‘єктивне розслідування обставин смерті народного депутата», — зазначила речниця партії Юлія Палійчук.