На Донбасі бойовики поранили українського військового
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню. Уранці 8 жовтня бойовики знову двічі обстріляли позиції ЗСУ, унаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Воїну надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він перебуває у стані середньої тяжкості.
Обстріли з боку супротивника зафіксовано біля Золотого-4, де російські найманці використовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Нагадаємо, неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.