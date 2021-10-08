На Донбасі бойовики поранили українського військового

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню. Уранці 8 жовтня бойовики знову двічі обстріляли позиції ЗСУ, унаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Воїну надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Обстріли з боку супротивника зафіксовано біля Золотого-4, де російські найманці використовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.